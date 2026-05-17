Fagioli: "Anche se salvi dobbiamo fare il nostro meglio e mostrare affetto per questa maglia"

Il centrocampista viola, Fagioli, torna a Torino per la prima volta da avversario, ma vuole terminare al meglio la stagione con la Fiorentina

Queste le parole di Fagioli ai microfoni di Sky: "E' molto emozionante tornare qui, perché è la prima volta da avversario, provo un grande affetto per loro, ma adesso sono concentrato sulla partita. Il mister ci tiene tutto il mese e anche se siamo salvi dobbiamo finire il campionato al meglio e mostrare affetto per questa maglia, questo è quello che ci dice anche il mister".