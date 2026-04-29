Tuttosport: "Allegri vuole Fagioli, ma la Fiorentina lo ritiene incedibile nel proprio progetto"

Allegri lo rivorrebbe con sé, ma la Fiorentina non ha intenzione di privarsi di uno dei pilastri del suo centrocampo

Il mese di maggio sarà importante per Ardon Jashari, chiamato a dare risposte sul suo possibile ruolo nel centrocampo del futuro del Milan. Un reparto in piena evoluzione, dove – come riporta Tuttosport – tutti auspicano la permanenza di Luka Modrić e dove Adrien Rabiot è considerato una pedina centrale per il gioco di Massimiliano Allegri, che ha chiesto alla dirigenza un profilo di grande esperienza internazionale come Leon Goretzka.

Il centrocampista tedesco, qualora arrivasse, non sarebbe però l’unico rinforzo previsto. Il piano della dirigenza, con Furlani e Tare al lavoro, prevede infatti altri innesti: tra i nomi seguiti ci sono Ismaël Koné del Sassuolo e il 26enne olandese Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar.

Allegri, inoltre, avrebbe indicato un’ulteriore soluzione: un profilo che possa raccogliere l’eredità di Modrić sia nell’immediato sia in prospettiva. Il nome è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, già valorizzato dal tecnico ai tempi della Juventus.

Per Allegri, Fagioli è da tempo uno dei talenti più interessanti del calcio italiano e rappresenterebbe l’ideale regista davanti alla difesa nel dopo-Modrić. Il problema, però, è la posizione della Fiorentina: il club viola lo considera un elemento centrale del progetto e difficilmente intende privarsene dopo una stagione complessa, rendendo l’operazione estremamente complicata.