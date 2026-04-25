Tuttosport rivela: "Allegri vuole Fagioli al Milan, ma la Fiorentina fa muro. Anche l'Atletico Madrid interessato"

Niccolò Fagioli, in questo finale di campionato è tornato a piacere a tante squadre: Milan e Atletico Madrid su tutte. A rivelarlo è Tuttosport con un articolo di quest'oggi. Massimiliano Allegri ha da sempre un debole per il regista della Fiorentina

Nicolò Fagioli, in questo finale di campionato è tornato a piacere a tante squadre: Milan e Atletico Madrid su tutte. A rivelarlo è Tuttosport con un articolo di quest'oggi. Massimiliano Allegri ha da sempre un debole per il regista della Fiorentina, fin da quando lo osservava da vicino nelle giovanili della Juventus. Nel 2022, dopo l’anno in prestito alla Cremonese, lo stesso mister, lo inserì in pianta stabile nella rosa della prima squadra bianconera, dove diventò un giocatore importante collezionando 37 presenze e 3 gol.

I rossoneri in mezzo al campo, oltre a Modric, hanno anche Jashari e Ricci, ma in previsione delle coppe europee della stagione prossima, c'è anche la necessità di allungare la rosa in quel reparto. Il Milan, in queste ore rimane forte anche su Goretzka (grande obiettivo dell'estate - ndr), tuttavia in mezzo al campo c'è da acquistare riserve che facciano rifiatare i titolari e il nome di Fagioli diventa l'obiettivo principale.