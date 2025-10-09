Berni duro su Fagioli: "Avrà fatto una partita e mezzo che giustifica il prezzo. Merita l'esclusione"

L’unico che ha fatto intravedere qualcosa è Fazzini, che ha mostrato autorevolezza e carattere

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio e non ha risparmiato le critiche sul centrocampo viola.

"Sono molto preoccupato, la Fiorentina continua a perdere e i segnali positivi visti sono più frutto di individualità che del gioco corale, che oggi non si vede. Il centrocampo è il reparto più preoccupante, si alternano i giocatori ma il risultato è negativo. Fagioli, preso nell’entusiasmo di tutti, avrà fatto una partita e mezzo che possa giustificare il suo prezzo. Il suo rendimento è così modesto che merita l’esclusione. Sohm a Parma aveva fatto buone prestazioni, a Firenze non si è fatto vedere. Nicolussi Caviglia fino ad ora non ha offerto prestazioni adeguate, l’unico che ha fatto intravedere qualcosa è Fazzini, che ha mostrato autorevolezza e carattere".

"Campagna acquisti sbagliata? A fine mercato, come la quasi totalità degli addetti ai lavori, ho espresso apprezzamento per quanto fatto, pertanto bisogna per coerenza dire di aver sbagliato le valutazioni. La Fiorentina viaggia a marce ridotte, fatica molto a fare pressing, è lenta, lineare. Finchè non si sarà risolto il problema a centrocampo, trovando una mediana efficace, le difficoltà proseguiranno. Allenatore e società hanno detto che l’obiettivo era quella di alzare l’asticella a inizio anno, io dico che per prudenza è il caso di abbassarla. Il momento è complesso, lascerei da parte i sogni di gloria per pensare ai punti necessari per stare tranquilli".