Dragusin: "Sono contento di essere qua, ritrovo molti compagni. Voglio sentire Firenze come casa mia"

Ecco le prime dichiarazioni di Radu Dragusin da giocatore della Fiorentina ai microfoni dei canali ufficiali del club

Arrivano le prime parole di Dragusin da giocatore della Fiorentina: "Le prime sensazioni sono molto buone, sono felicissimo di essere qua, non vedo l'ora di iniziare con i ragazzi e di andare in campo.

Si sono venuta qua prima, quando ero a Genova, ho passato 3 giorni a Firenze, la città è bellissima, la gente è bella, è sempre amabile, si comunque c'è una grande stagione davanti a noi e vogliamo fare bene sicuramente.

Tottenham è stata una esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, mi porto dietro i duelli tosti che ho avuto con i grandi attaccanti, mi porto l'esperienza di aver giocato con grandi giocatori.

Tanti giocatori della Fiorentina li conosco già, con Albert ho un grande rapporto, poi ci sono anche Fagioli, Kean e Luca Ranieri con cui ho giocato alla Salernitana, non vedevo l'ora di venire qua ho parlato con loro prima che arrivassi.

Ai tifosi dico, sono contento di essere qua non vedo l'ora di mettere la maglia, sono sicuro che faranno una atmosfera incredibile allo stadio, non vedo l'ora di iniziare, adesso voglio sentirla come casa mia".