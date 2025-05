Sentite il DS della Cremonese: “Fagioli è talento puro, ha giocate che gli altri non immaginano”

L’attuale direttore sportivo della Cremonese Simone Giachetta ha parlato a Radio Bruno di Fagioli, giocatore che lui stesso portò a Cremona dalla Juventus nella stagione 2021/22. Ecco le sue parole: “Fagioli è talento puro, e come tutti i giocatori del suo tipo ha delle fragilità. Ci sono pochi giocatori che costruiscono il gioco come lui, ti assicura un certo tipo di livello, perchè ha giocate che altri non riescono a vedere. Lui ha veramente bisogno di essere sostenuto, ma ha una qualità importante. La Fiorentina saprà sicuramente cosa fare con lui.”

Riguardo al recente passato della Fiorentina: “La Fiorentina ha dato diverse soddisfazioni ai tifosi negli ultimi anni, anche se si è fermata sul più bello. Lottare per i primi quattro posti in campionato non è facile perchè ci puntano tutti i top team. La Fiorentina può continuare a crescere, non serve guardare al passato. La Fiorentina ha una grande stabilità e un potenziale importante.”