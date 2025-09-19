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Brovarone: "Fagioli alla Fiorentina ha il vuoto intorno. Se giocasse al Napoli farebbe un figurone"

Brovarone duro sul centrocampo della Fiorentina: "I calciatori devono avere fame e correre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2025 14:11
Brovarone: "Fagioli alla Fiorentina ha il vuoto intorno. Se giocasse al Napoli farebbe un figurone" -
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Acf Fiorentina
Nicolo Fagioli
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L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina Bernardo Brovarone ha rilasciato alcune dichiarazioni forti in merito a Nicolò Fagioli e al centrocampo di Stefano Pioli.

"Se Fagioli giocasse nel Napoli farebbe un figurone. Alla Fiorentina ha il vuoto intorno e la soluzione la può trovare solo Pioli. I calciatori devono avere fame e correre".

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