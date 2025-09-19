Brovarone: "Fagioli alla Fiorentina ha il vuoto intorno. Se giocasse al Napoli farebbe un figurone"
Brovarone duro sul centrocampo della Fiorentina: "I calciatori devono avere fame e correre
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2025 14:11
L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina Bernardo Brovarone ha rilasciato alcune dichiarazioni forti in merito a Nicolò Fagioli e al centrocampo di Stefano Pioli.
"Se Fagioli giocasse nel Napoli farebbe un figurone. Alla Fiorentina ha il vuoto intorno e la soluzione la può trovare solo Pioli. I calciatori devono avere fame e correre".