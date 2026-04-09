9 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:42

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Gazzetta: “Duello Wharton-Fagioli e le insidie che minacciano i viola”

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Gazzetta: “Duello Wharton-Fagioli e le insidie che minacciano i viola”

Redazione

9 Aprile · 10:41

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 10:42

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Nicolò Fagioli

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Oggi la Fiorentina di Paolo Vanoli dovrà fare attenzione: il Crystal Palace si presenta come un avversario temibile e non basterà la prestazione vista contro il Hellas Verona. In attacco, Glasner potrà puntare su Mateta, con Guessand come prima riserva. Sarr e Pino, pur non essendo Eze e Olise, sanno creare pericoli e sfruttare gli spazi. Wharton sarà la stella della squadra e promette un grande duello con Fagioli. La difesa delle Eagles ha perso Guehi a gennaio, indebolendosi, ma può comunque contare sulla velocità di Lacroix. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

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