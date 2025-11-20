Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"

Comuzzo e Fortini? Non sarei stupito di vederli titolari con la Juventus

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito alla prossima sfida dei viola contro la Juventus. Ecco le sue parole.

Come affrontare la Juventus?

"L’approccio è essenziale, la cattiveria agonistica deve venire prima di tutto, di ogni modulo e scelta tattica. Vanoli per il momento non ha intenzione di toccare la squadra sul piano del modulo, ma la classifica è orribile è c’è bisogno di punti, che si tratti di Juventus o Cremonese. I giocatori devono fare in modo di coinvolgere i tifosi, entrando in partita, lottando, correndo. Fagioli titolare con la Juventus? Sì, diamogli ancora una chance. La mediana dei bianconeri è un punto debole e la partita potrebbe essere una svolta per lui. Puntare su di lui può essere una buona idea, ma deve battere un colpo. Con lui Sohm e Mandragora”.

Prosegue:

"Comuzzo e Fortini hanno giocato bene con l’Italia Under 21 in Montenegro, il campo era complesso e la gara era tosta. Una partita che penso abbia dato fiducia e stimoli ai due ragazzi: non sarei stupito di vederli titolari con la Juventus. Non bisogna aver paura di schierare i giovani, la partita è delicata e serve personalità, ma inizierei a mettere titolare Comuzzo, che ha qualità importanti, soprattutto in marcatura. In questo momento giocherei con la difesa a quattro, non so se ci sia stato il tempo per provarla ma sono convinto che in futuro Vanoli ci penserà".

Conclude:

"Il silenzio social? Quando le cose vanno male è giusto stare a casa e pensare agli errori, non ai social. Il fatto che dalla gara col Mainz nessuno posti più niente è un qualcosa di positivo. C’è da tenere alta la concentrazione e risollevare la classifica".