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Notizie Rolando Mandragora Fiorentina

La legge del goal dell’ex vale solo per Mandragora. Terzo goal alla Juventus. Ancora a secco Vlahovic

19 maggio 2026 11:40

Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”

13 maggio 2026 10:20

Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"

13 aprile 2026 10:36

Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

07 aprile 2026 20:12

Mandragora in tribuna contro l'Inter, risentimento al polpaccio per il centrocampista viola

22 marzo 2026 19:55

Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"

21 marzo 2026 19:07

Mandragora: "La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze"

12 marzo 2026 23:14

Corriere dello Sport: "Vanoli ritrova Kean per la sfida al Maradona, dubbio Dodo e Mandragora"

30 gennaio 2026 08:11

Orlando: "Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora"

06 gennaio 2026 13:55

Orlando: "Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l'abbia creato"

02 gennaio 2026 15:21

Longhi: "Mandragora è uno dei centrocampisti più produttivi della Serie A, sta facendo bene alla Fiorentina""

30 dicembre 2025 22:49

TMW: "Genoa su Mandragora, ma il centrocampista rinnoverà con la Fiorentina al 2029"

30 dicembre 2025 13:42

Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"

20 novembre 2025 13:40

Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029

15 ottobre 2025 14:24

Asslani in prestito con obbligo al Torino, beffato il Bologna. I rossoblu tornano su Mandragora?

21 agosto 2025 11:46

Dall'Inghilterra, Primo allenamento per la Fiorentina: assenti Gudmundsson e Mandragora

28 luglio 2025 18:40

Dal Viola Park, Fortini torna in gruppo, infortunio smaltito. Seduta di forza per Mandragora

22 luglio 2025 19:38

Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"

08 luglio 2025 17:41

Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”

27 giugno 2025 19:06

La stagione della rinascita di Mandragora: dall'infortunio al record di gol e di presenze europee in viola

18 aprile 2025 13:40

Mandragora si emoziona e piange in diretta su Sky: "Mi sono sempre fatto male nei momenti migliori"

10 aprile 2025 23:49

Ancora Mandragora: "Rigore arrivato nel nostro momento migliore. Bravi a trovare il vantaggio"

18 febbraio 2024 18:28

Mandragora: "Nello spogliatoio siamo arrabbiati. Vogliamo tornare a divertirci, ora rimboccarsi le maniche"

18 febbraio 2024 18:02

TMW rivela: "Il Besiktas aveva offerto 5 milioni per Mandragora, la Fiorentina ne chiedeva il doppio"

06 febbraio 2024 13:57

Rossi (Dazn): "Senza Vlahovic la Fiorentina ha perso la sua identità. Adesso la priorità sono le due coppe"

02 marzo 2023 14:00

Di Marzio: "Mandragora sarà un giocatore della Fiorentina. Verrà presentato Mercoledì"

30 giugno 2022 23:49

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