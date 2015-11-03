Notizie Rolando Mandragora Fiorentina

La legge del goal dell’ex vale solo per Mandragora. Terzo goal alla Juventus. Ancora a secco Vlahovic
19 maggio 2026 11:40
Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”
13 maggio 2026 10:20
Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"
13 aprile 2026 10:36
Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio
07 aprile 2026 20:12
Mandragora in tribuna contro l'Inter, risentimento al polpaccio per il centrocampista viola
22 marzo 2026 19:55
Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"
21 marzo 2026 19:07
Mandragora: "La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze"
12 marzo 2026 23:14
Corriere dello Sport: "Vanoli ritrova Kean per la sfida al Maradona, dubbio Dodo e Mandragora"
30 gennaio 2026 08:11
Orlando: "Mercato? Prenderei Brescianini da affiancare a Fagioli. È più forte di Mandragora"
06 gennaio 2026 13:55
Orlando: "Solomon uomo assist. Mandragora? Sembra che qualche problemino l'abbia creato"
02 gennaio 2026 15:21
Longhi: "Mandragora è uno dei centrocampisti più produttivi della Serie A, sta facendo bene alla Fiorentina""
30 dicembre 2025 22:49
TMW: "Genoa su Mandragora, ma il centrocampista rinnoverà con la Fiorentina al 2029"
30 dicembre 2025 13:42
Orlando: "Fiorentina-Juventus? Darei ancora una chance a Fagioli. Con lui Sohm e Mandragora"
20 novembre 2025 13:40
Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029
15 ottobre 2025 14:24
Asslani in prestito con obbligo al Torino, beffato il Bologna. I rossoblu tornano su Mandragora?
21 agosto 2025 11:46
Dall'Inghilterra, Primo allenamento per la Fiorentina: assenti Gudmundsson e Mandragora
28 luglio 2025 18:40
Dal Viola Park, Fortini torna in gruppo, infortunio smaltito. Seduta di forza per Mandragora
22 luglio 2025 19:38
Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"
08 luglio 2025 17:41
Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”
27 giugno 2025 19:06
La stagione della rinascita di Mandragora: dall'infortunio al record di gol e di presenze europee in viola
18 aprile 2025 13:40
Mandragora si emoziona e piange in diretta su Sky: "Mi sono sempre fatto male nei momenti migliori"
10 aprile 2025 23:49
Ancora Mandragora: "Rigore arrivato nel nostro momento migliore. Bravi a trovare il vantaggio"
18 febbraio 2024 18:28
Mandragora: "Nello spogliatoio siamo arrabbiati. Vogliamo tornare a divertirci, ora rimboccarsi le maniche"
18 febbraio 2024 18:02
TMW rivela: "Il Besiktas aveva offerto 5 milioni per Mandragora, la Fiorentina ne chiedeva il doppio"
06 febbraio 2024 13:57
Rossi (Dazn): "Senza Vlahovic la Fiorentina ha perso la sua identità. Adesso la priorità sono le due coppe"
02 marzo 2023 14:00
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