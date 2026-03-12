Mandragora: “La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze”

Intervistato all’interno del postpartita di Sky Sport, Rolando Mandragora ha parlato al termine di Fiorentina-Rakow.

Ecco le parole del centrocampista della Fiorentina dopo la vittoria dei viola per 2-1 contro la squadra polacca:

“Ho cercato di recuperare la seconda palla ma il grande merito è suo, ha fatto un grande gol”

Sulla vittoria:

“Ci voleva, è importante e spesso quando vinciamo quando abbiamo una reazione dopo non riusciamo a proseguire su quella strada. Ora ci aspetta una grande partita contro la Cremonese e dobbiamo restare sul pezzo e cercare di fare una grande prestazione”

Sulla Conference:

“L’avevo detto nell’intervista precedente, alla Conference ci crediamo e deve essere qualcosa di importante. Gli anni scorsi ci hanno dato tanto, sapete bene che per la Conference me è qualcosa a cui sono legato e vorrei regalarla a Firenze”

Sulla Fiorentina che vedremo a Cremona:

“Ci dobbiamo aspettare una Fiorentina determinata e affamata per fare risultato e risultare aggressiva. Siamo un po’ in difficoltà, dobbiamo fare punti, questa vittoria ci dà fiducia ma abbiamo bisogno di fare punti”