13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mandragora: “La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Mandragora: “La Conference ci ha dato tanto negli anni scorsi, vorrei regalarla a Firenze”

Redazione

12 Marzo · 23:14

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 00:14

TAG:

#FiorentinaConferenceRolando Mandragora

Condividi:

di

Le parole di Rolando Mandragora al termine di Fiorentina-Rakow gara di andata degli ottavi di finale di Conference League

Intervistato all’interno del postpartita di Sky Sport, Rolando Mandragora ha parlato al termine di Fiorentina-Rakow.
Ecco le parole del centrocampista della Fiorentina dopo la vittoria dei viola per 2-1 contro la squadra polacca:

Ho cercato di recuperare la seconda palla ma il grande merito è suo, ha fatto un grande gol”

Sulla vittoria:
“Ci voleva, è importante e spesso quando vinciamo quando abbiamo una reazione dopo non riusciamo a proseguire su quella strada. Ora ci aspetta una grande partita contro la Cremonese e dobbiamo restare sul pezzo e cercare di fare una grande prestazione”

Sulla Conference:
“L’avevo detto nell’intervista precedente, alla Conference ci crediamo e deve essere qualcosa di importante. Gli anni scorsi ci hanno dato tanto, sapete bene che per la Conference me è qualcosa a cui sono legato e vorrei regalarla a Firenze”

Sulla Fiorentina che vedremo a Cremona:
“Ci dobbiamo aspettare una Fiorentina determinata e affamata per fare risultato e risultare aggressiva. Siamo un po’ in difficoltà, dobbiamo fare punti, questa vittoria ci dà fiducia ma abbiamo bisogno di fare punti”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio