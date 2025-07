Pedullà: “Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L’offerta alla Fiorentina non è congrua”

Un altro tema che sta tenendo banco in casa Fiorentina è il futuro di Rolando Mandragora. L’esperto, Alfredo Pedullà, nella diretta Twitch di Passione Fiorentina ha aggiornato la situazione legata al pressing del Real Betis per il centrocampista Viola.

“Mandragora? Il Betis vuole fare la spesa in Italia perché dopo Mandragora è andato su Asllani senza grandi possibilità di manovra. Ma se sono andati su Asllani vuol dire che l’offerta per Mandragora non è congrua. Come dicevamo qualche giorno fa, gli spagnoli si sono presentati con un piatto di lenticchie…”