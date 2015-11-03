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Notizie Asllani Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”

28 gennaio 2026 09:28

Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"

27 gennaio 2026 00:10

Dodò non è incedibile. Tuttosport: “L’Inter lo vuole ed offre alla Fiorentina De Vrij e Asllani”

07 gennaio 2026 09:22

Baroni: "Siamo in debito con i tifosi, domani ci dovrà essere un Toro diverso"

30 agosto 2025 17:26

Tuttosport: "Torino ma non solo su Fortini ma la Fiorentina lo cede solo in prestito secco"

22 agosto 2025 13:39

Sfuma Asllani per la Fiorentina, Tuttosport: "Il Torino ci prova per Asllani, il Bologna attende"

14 agosto 2025 12:39

Gazzetta: "Asllani aspetta Bologna e Fiorentina con impazienza. L'Inter dice no al prestito"

06 agosto 2025 13:19

La Gazzetta dello Sport riporta: "L'Inter chiede 15 milioni per Asllani, troppi secondo la Fiorentina"

27 luglio 2025 11:28

Gazzetta: “No a Kessié, Asllani e Bennacer: la Fiorentina vuole liberarsi da ingaggi molto pesanti”

22 luglio 2025 09:05

Corriere dello Sport: "Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l'idea Lovric"

19 luglio 2025 09:16

Ausilio mette alla porta Asllani: "Gli abbiamo comunicato di trovare opportunità diverse"

18 luglio 2025 23:22

Corriere dello Sport: “Bernabé il prescelto. Asllani costa troppo. Sohm l’alternativa economica”

17 luglio 2025 08:36

Tuttosport: "Fiorentina pronta ad offrire per Asllani 16 milioni+bonus all'Inter che ne chiede 20"

16 luglio 2025 09:38

Corriere dello Sport: “Asllani piace ma è fuori dalla portata della Fiorentina, l’Inter chiede 20 milioni”

16 luglio 2025 09:12

TMW, obiettivo Asllani per la Fiorentina: contatti in corso tra le parti. Inter vuole 15 milioni di euro

15 luglio 2025 13:50

Corriere dello Sport: “Asllani-Fiorentina operazione complicata. L’Inter chiede 18-20 milioni”

14 luglio 2025 08:22

Corriere dello Sport: “La Fiorentina insiste per Asllani ma l’operazione è difficile. L’Inter chiede 20 milioni”

13 luglio 2025 10:06

Nazione rivela: "La prossima settimana Pradè farà un nuovo tentativo per Bernabé. Piacciono Asllani e Frendrup"

13 luglio 2025 09:19

Corriere dello Sport: "Asllani costa troppo, l'Inter chiede 20 milioni. Ritorno di fiamma per Bernabé?"

12 luglio 2025 09:13

Corriere dello Sport: "Bennacer non convince la Fiorentina. Asllani? L'Inter vuole troppo"

11 luglio 2025 08:02

TMW: "La Fiorentina vuole uno tra Bennacer o Asllani. Davanti rispunta il nome di Thauvin"

10 luglio 2025 13:46

Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"

08 luglio 2025 17:41

Gazzetta: "Asllani può gradire la destinazione Firenze. L'Inter chiede 14 milioni"

13 giugno 2025 10:08

Da Milano scrivono: "La Fiorentina ci prova per Asllani, proposto uno scambio con Milenkovic"

07 luglio 2024 00:10

Asllani torna sulla vittoria: "Fiorentina marcava a uomo. Abbiamo cercato gli attaccanti in profondità"

29 gennaio 2024 19:19

Asllani s'è già pentito, chiesta cessione all'Inter a gennaio. Non gioca nemmeno con l'assenza di Brozovic

20 ottobre 2022 16:22

Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo

20 settembre 2022 13:07

Finisce il sogno Asllani alla Fiorentina, l'Empoli lo dà all'Inter in prestito per 4 milioni e obbligo a 10

15 giugno 2022 20:26

Asllani alla Fiorentina? No, l'Inter ha fissato un incontro per chiudere, all'Empoli 10 milioni di euro

07 giugno 2022 01:23

Repubblica, Torreira via? Spunta il nome di Asllani dell'Empoli. Sensi sullo sfondo. Piace Imeri

31 maggio 2022 09:46

Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo

15 maggio 2022 12:56

Adani consiglia la Fiorentina: "Chi prende Asllani non sa nemmeno che affare sta facendo, talento vero"

10 maggio 2022 16:04

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