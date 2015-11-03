Notizie Asllani Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”
28 gennaio 2026 09:28
Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"
27 gennaio 2026 00:10
Dodò non è incedibile. Tuttosport: “L’Inter lo vuole ed offre alla Fiorentina De Vrij e Asllani”
07 gennaio 2026 09:22
Baroni: "Siamo in debito con i tifosi, domani ci dovrà essere un Toro diverso"
30 agosto 2025 17:26
Tuttosport: "Torino ma non solo su Fortini ma la Fiorentina lo cede solo in prestito secco"
22 agosto 2025 13:39
Sfuma Asllani per la Fiorentina, Tuttosport: "Il Torino ci prova per Asllani, il Bologna attende"
14 agosto 2025 12:39
Gazzetta: "Asllani aspetta Bologna e Fiorentina con impazienza. L'Inter dice no al prestito"
06 agosto 2025 13:19
La Gazzetta dello Sport riporta: "L'Inter chiede 15 milioni per Asllani, troppi secondo la Fiorentina"
27 luglio 2025 11:28
Gazzetta: “No a Kessié, Asllani e Bennacer: la Fiorentina vuole liberarsi da ingaggi molto pesanti”
22 luglio 2025 09:05
Corriere dello Sport: "Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l'idea Lovric"
19 luglio 2025 09:16
Ausilio mette alla porta Asllani: "Gli abbiamo comunicato di trovare opportunità diverse"
18 luglio 2025 23:22
Corriere dello Sport: “Bernabé il prescelto. Asllani costa troppo. Sohm l’alternativa economica”
17 luglio 2025 08:36
Tuttosport: "Fiorentina pronta ad offrire per Asllani 16 milioni+bonus all'Inter che ne chiede 20"
16 luglio 2025 09:38
Corriere dello Sport: “Asllani piace ma è fuori dalla portata della Fiorentina, l’Inter chiede 20 milioni”
16 luglio 2025 09:12
TMW, obiettivo Asllani per la Fiorentina: contatti in corso tra le parti. Inter vuole 15 milioni di euro
15 luglio 2025 13:50
Corriere dello Sport: “Asllani-Fiorentina operazione complicata. L’Inter chiede 18-20 milioni”
14 luglio 2025 08:22
Corriere dello Sport: “La Fiorentina insiste per Asllani ma l’operazione è difficile. L’Inter chiede 20 milioni”
13 luglio 2025 10:06
Nazione rivela: "La prossima settimana Pradè farà un nuovo tentativo per Bernabé. Piacciono Asllani e Frendrup"
13 luglio 2025 09:19
Corriere dello Sport: "Asllani costa troppo, l'Inter chiede 20 milioni. Ritorno di fiamma per Bernabé?"
12 luglio 2025 09:13
Corriere dello Sport: "Bennacer non convince la Fiorentina. Asllani? L'Inter vuole troppo"
11 luglio 2025 08:02
TMW: "La Fiorentina vuole uno tra Bennacer o Asllani. Davanti rispunta il nome di Thauvin"
10 luglio 2025 13:46
Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"
08 luglio 2025 17:41
Gazzetta: "Asllani può gradire la destinazione Firenze. L'Inter chiede 14 milioni"
13 giugno 2025 10:08
Da Milano scrivono: "La Fiorentina ci prova per Asllani, proposto uno scambio con Milenkovic"
07 luglio 2024 00:10
Asllani torna sulla vittoria: "Fiorentina marcava a uomo. Abbiamo cercato gli attaccanti in profondità"
29 gennaio 2024 19:19
Asllani s'è già pentito, chiesta cessione all'Inter a gennaio. Non gioca nemmeno con l'assenza di Brozovic
20 ottobre 2022 16:22
Asllani che rimpianto! Inzaghi gli preferisce Gagliardini. A Firenze sarebbe un top in mezzo al campo
20 settembre 2022 13:07
Finisce il sogno Asllani alla Fiorentina, l'Empoli lo dà all'Inter in prestito per 4 milioni e obbligo a 10
15 giugno 2022 20:26
Asllani alla Fiorentina? No, l'Inter ha fissato un incontro per chiudere, all'Empoli 10 milioni di euro
07 giugno 2022 01:23
Repubblica, Torreira via? Spunta il nome di Asllani dell'Empoli. Sensi sullo sfondo. Piace Imeri
31 maggio 2022 09:46
Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo
15 maggio 2022 12:56
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