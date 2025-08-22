Tuttosport: “Torino ma non solo su Fortini ma la Fiorentina lo cede solo in prestito secco”

Il Torino ha chiuso per Asllani dell’Inter, il regista che mancava a Baroni. Operazione di prestito oneroso da 1,5 milioni e diritto di riscatto fissato a 12, con eventuale percentuale di rivendita al 20%. Ora manca un terzino sinistro come vice Biraghi. L’ultimo giocatore, in ordine di tempo, per il quale il Torino si è mosso è Anass Salah-Eddine. Di proprietà della Roma, classe 2002, l’olandese non ha avuto spazio in giallorosso nei suoi primi sei mesi italiani. Ma l’identikit (giovane e scommessa) sembra portare anche a Niccolò Fortini, di proprietà della Fiorentina, classe 2006. Il diciannovenne ha già alle spalle un campionato di Serie B da titolare: con la Juve Stabia è stato uno dei protagonisti e ora sono tanti i club in fila per lui, pure in Serie A. Tra questi c’è il Torino: la Fiorentina non vuole perdere il controllo del giocatore e lo cederebbe in prestito (secco). Anche da questo punto di vista l’operazione sembra essere in linea con quelle che sono le idee granata. Lo riporta Tuttosport.