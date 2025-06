Gazzetta: “Asllani può gradire la destinazione Firenze. L’Inter chiede 14 milioni”

Kristjan Asllani, classe 2002, dell’Inter è un profilo che può entrare in ottica viola. Dal club nerazzurro è in uscita e per la Fiorentina è un’idea. È una trattativa che può decollare, ma serve tempo dopo una prima manifestazione d’interesse indiretta. Giocatore di personalità, non ha avuto paura del salto quando è passato nel 2022 dall’Empoli all’Inter. In Toscana ha sempre vissuto, prima di trasferirsi a Milano, e ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esplodere nella prima squadra azzurra, e passare all’Inter tre anni fa per circa 14 milioni di euro.

La valutazione può attestarsi su quella cifra, ma è tutto da decifrare e, per approfondire i costi, servirà una trattativa vera e propria. Dal ritiro della Nazionale albanese, il giocatore ha dribblato le domande sul proprio futuro però la destinazione Firenze potrebbe essere gradita, soprattutto se avesse più spazio rispetto al recente passato dove è stato chiuso da Calhanoglu e molta concorrenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.