Pedullà: “Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani”

Luca Ranieri piace molto al Torino, non fosse altro perché ha caratteristiche (è un mancino) che servirebbero non poco alla difesa. Il Torino si è già informato, se ci fosse la possibilità prenderebbe Ranieri. Non risultano che siano arrivate richieste da 7-8 milioni, la parole di Vanoli sono molto belle sulla carta quando dice “lo considero un giocatore importante”. In realtà i fatti dicono che Ranieri ha perso la fascia e anche la titolarità, tutto il resto conta meno di zero. Il Torino vorrebbe proporre uno scambio con Asllani e Biraghi, probabile che la Fiorentina non sia d’accordo su simile traiettoria, di sicuro i granata per Ranieri ci proveranno. Ma l’ultima parola sarà dei viola che hanno già bisogno di un difensore centrale a prescindere da Ranieri e hanno sondato diversi profili (compreso Diogo Leite portoghese in forza all’Union Berlino).

Lo riporta www.alfredopedulla.com