TMW, obiettivo Asllani per la Fiorentina: contatti in corso tra le parti. Inter vuole 15 milioni di euro

La Fiorentina va in cerca di un rinforzo per il proprio centrocampo per la casella di regista basso e i viola parrebbero aver rotto gli indugi proprio in queste ore, direzionando i propri sforzi in direzione di Kristjan Asllani (23 anni). Il centrocampista classe 2002 albanese è di proprietà dell’Inter ma il suo futuro nel club nerazzurro appare in bilico.

In corso in queste ore contatti diretti tra le parti, la Fiorentina vuole provare a soddisfare i desideri di Pioli ed è pronta ad andare all’affondo sul play. Le altre piste di mercato sondate dai toscani non hanno vissuto accelerate in questi ultimi giorni: da una parte l’Eintracht Francoforte non è mai sceso dalla propria (alta) valutazione su Hugo Larsson, dall’altra lo spagnolo Adrian Bernabé – la primissima scelta di Pioli – ha continuato ad esprimere la volontà di giocare a Parma per un altro anno e per questo la scelta della Fiorentina è adesso ricaduta sul profilo di Asllani.

Su Asllani non c’è solo la Fiorentina, perché nei giorni scorsi ha fatto un tentativo anche il Real Betis in Spagna e adesso viene segnalato come realtà attenta a lui anche il Bologna, alle prese con un’estate di tanti interventi a centrocampo. L’Inter ha fissato una valutazione attorno a 15 milioni di euro. A scriverlo è TMW.