Baroni: "Siamo in debito con i tifosi, domani ci dovrà essere un Toro diverso"

Il tecnico granata ha presentato la gara contro la Fiorentina di Pioli che si giocherà domani sera alle 18:30

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Dobbiamo cambiare tipo di partita rispetto a San Siro, ci vuole un approccio aggressivo in cui bisogna essere bravi a gestire il pallone senza perderlo dov'è capitato contro l'Inter. Dovremo essere un altro Toro."

Prosegue: "La sconfitta contro l'Inter è da ricordare perchè dev'essere un insegnamento che ci deve servire per crescere e per fare in modo che in futuro questo non ricapiti. Siamo il Torino e bisogna giocare con uno spirito differente per essere pronti ad affrontare chiunque a partire da domani."

Su Asllani: "Sta bene, è una mia richiesta e credo che sarà della partita perchè è un giocatore molto bravo tecnicamente e ci può aiutare a costruire gioco."

Sull'accoglienza: "Noi siamo in debito perchè i nostri tifosi vengono sempre allo stadio a sostenerci e noi dovremo essere bravi a ricompensare il loro affetto, hanno il diritto di avere delle gioie che solo noi possiamo costruire attraverso il gioco e le prestazioni."