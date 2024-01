Asllani torna sulla vittoria: “Fiorentina marcava a uomo. Abbiamo cercato gli attaccanti in profondità”

Fra i diversi interventi tv di ieri, Kristjan Asllani ha commentato la vittoria di Firenze anche ai microfoni di Rai Sport: “Era importante vincere per tornare davanti alla Juve in classifica, ma pensiamo sempre partita dopo partita. Abbiamo vinto e abbiamo portato a casa i tre punti, ora penseremo allo scontro diretto con la Juventus. Vogliamo portare a casa altri punti. Contro la Fiorentina – continua – abbiamo cercato soprattutto la giocata sugli attaccanti, io e le mezzali abbiamo cercato di far arrivare loro più rifornimenti possibili. Quest’anno siamo più bravi negli smarcamenti e a giocare palla avanti e dietro in profondità. Loro erano marcati a uomo e dovevamo essere bravi a offrire l’appoggio”. Lo riporta TMW.

