Giovanni Simeone è tonato a Firenze per incontrare i suoi ex compagni, Antonin Barak e Davide Faraoni, ai tempi dell’Hellas Verona. L’ex attaccante della Fiorentina, adesso calciatore del Napoli, è apparso in uno scatto social pubblicato da Barak nelle stories del proprio profilo Instagram.

