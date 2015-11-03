Labaro Viola

Notizie Faraoni Fiorentina

Da innesto per la lotta Champions a svincolato "in prova" al Pescara: la parabola discendente di Faraoni

24 novembre 2025 11:12

Faraoni dimentica la Fiorentina: "Non ho mai fatto un salto di qualità rispetto al Verona"

16 ottobre 2025 12:43

Di Marzio: "L'Hellas non molla Biraghi, operazione possibile con o senza Faraoni in cambio"

02 febbraio 2025 22:49

TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"

31 gennaio 2025 12:11

Faraoni finisce la sua esperienza alla Fiorentina e torna al Verona dopo una parentesi deludente

01 giugno 2024 11:59

Faraoni festeggia le 200 presenze in Serie A. Solo 6 con la Fiorentina, con un futuro ancora da scrivere

07 maggio 2024 15:00

Faraoni sfida il Verona, il suo passato. Nazione: “È in prestito, la Fiorentina non lo riscatterà”

05 maggio 2024 09:42

Sorride Italiano, in vista della Lazio recupera sia Biraghi che Faraoni, hanno svolto l'intera seduta insieme al gruppo

22 febbraio 2024 19:59

Faraoni, subito aveva illuso il suo impatto in maglia viola poi si è involuto e adesso sta soffrendo

21 febbraio 2024 09:36

Beltran nettamente il migliore. Faraoni in difficoltà, tutte le azioni pericolose dell’Empoli arrivano da quella fascia 

19 febbraio 2024 08:13

Probabile formazione: Faraoni e Bonaventura tornano dal 1’. Belotti nel tridente con Gonzalez-Ikone

14 febbraio 2024 09:05

Bucchioni controcorrente: "Fiorentina più forte con Faraoni e Belotti. Chi ha fatto di più sul mercato?"

01 febbraio 2024 19:18

Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni

29 gennaio 2024 18:48

Faraoni: "Stasera servirà la partita perfetta. Mi adatto alle richieste di Italiano, darò sempre tutto"

28 gennaio 2024 20:31

Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”

15 gennaio 2024 12:12

Faraoni: "Contento del mio esordio e di essere alla Fiorentina. Nella ripresa abbiamo preso le misure"

14 gennaio 2024 21:00

Italiano: "Nei primi tempi non siamo all'altezza, non va bene. Faraoni acquisto di personalità"

14 gennaio 2024 20:51

Corriere Fiorentino frena: "Faraoni unico acquisto in Supercoppa, Brekalo ferma il mercato"

14 gennaio 2024 08:14

Faraoni è arrivato a Firenze, ora al Viola Park, domani visite mediche e l'annuncio ufficiale

12 gennaio 2024 20:11

Pedullà annuncia: "Faraoni alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Stasera a Firenze"

12 gennaio 2024 15:30

TMW, Faraoni ha dato priorità alla Fiorentina. Continuano i contatti, in corsa anche la Salernitana

10 gennaio 2024 14:45

Nazione: “Stretta della Fiorentina per Ngonge. Il Verona offre il pacchetto con Faraoni per 15 milioni”

09 gennaio 2024 09:32

Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"

08 gennaio 2024 19:03

Gazzetta, la Fiorentina per Ngonge-Faraoni prova a chiudere dopo la Coppa Italia. Il Verona punta a 15 milioni

08 gennaio 2024 09:22

Nazione: “Ngonge+Faraoni, la Fiorentina con 14 milioni prova il doppio colpo. Ore frenetiche sull’asse con il Verona”

07 gennaio 2024 10:10

Corriere dello Sport, Fiorentina tutto su Faraoni: può arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto”

05 gennaio 2024 08:44

Faraoni o Mazzocchi? Nazione: “La Fiorentina ha messo sul piatto Pierozzi, può essere la chiave decisiva”

29 dicembre 2023 09:33

Nazione, Fiorentina a caccia di un difensore: Faraoni la soluzione più semplice, Mazzocchi-Theate complicati 

28 dicembre 2023 09:34

Corriere dello Sport, terzino destro? Fiorentina su Mazzocchi e Faraoni. Ma c’è anche il Napoli su di loro

27 dicembre 2023 09:29

Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole per la fascia destra. C’è l’idea Faraoni, più difficile Zanoli 

19 dicembre 2023 09:47

Faraoni dopo sconfitta con la Fiorentina: "Non dobbiamo attaccarci agli episodi. Differenza nell'atteggiamento"

28 febbraio 2023 18:00

Qui Verona: Faraoni può partire titolare, davanti Ngonge e Lazovic punti fermi, più Gaich di Lasagna

25 febbraio 2023 19:37

Gazzetta, niente Fiorentina nel futuro di Faraoni: ha rinnovato con l'Hellas Verona fino al 2024

27 ottobre 2020 11:40

CorFio, a Milik non entusiasma l'ipotesi Fiorentina, vuole la Premier. Faraoni, il Verona non vuole cederlo

03 ottobre 2020 12:48

Di Marzio rivela: "La Fiorentina vuole Faraoni dal Verona, incontro con il procuratore per chiudere"

02 ottobre 2020 16:52

CorFio, se parte Chiesa la Fiorentina punta De Paul. Idea Faraoni per la fascia. Le alternative...

28 settembre 2020 08:59

Al 17’ l'Hellas Verona trova l'1-0 con Faraoni su pallonetto di Amrabat. Fiorentina in affanno

12 luglio 2020 19:55

La Fiorentina è interessata a Faraoni del Verona. Ma anche l'Inter è interessata al giocatore

27 novembre 2019 22:30

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