Notizie Faraoni Fiorentina

Da innesto per la lotta Champions a svincolato "in prova" al Pescara: la parabola discendente di Faraoni
24 novembre 2025 11:12
Faraoni dimentica la Fiorentina: "Non ho mai fatto un salto di qualità rispetto al Verona"
16 ottobre 2025 12:43
Di Marzio: "L'Hellas non molla Biraghi, operazione possibile con o senza Faraoni in cambio"
02 febbraio 2025 22:49
TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"
31 gennaio 2025 12:11
Faraoni finisce la sua esperienza alla Fiorentina e torna al Verona dopo una parentesi deludente
01 giugno 2024 11:59
Faraoni festeggia le 200 presenze in Serie A. Solo 6 con la Fiorentina, con un futuro ancora da scrivere
07 maggio 2024 15:00
Faraoni sfida il Verona, il suo passato. Nazione: “È in prestito, la Fiorentina non lo riscatterà”
05 maggio 2024 09:42
Sorride Italiano, in vista della Lazio recupera sia Biraghi che Faraoni, hanno svolto l'intera seduta insieme al gruppo
22 febbraio 2024 19:59
Faraoni, subito aveva illuso il suo impatto in maglia viola poi si è involuto e adesso sta soffrendo
21 febbraio 2024 09:36
Beltran nettamente il migliore. Faraoni in difficoltà, tutte le azioni pericolose dell’Empoli arrivano da quella fascia
19 febbraio 2024 08:13
Probabile formazione: Faraoni e Bonaventura tornano dal 1’. Belotti nel tridente con Gonzalez-Ikone
14 febbraio 2024 09:05
Bucchioni controcorrente: "Fiorentina più forte con Faraoni e Belotti. Chi ha fatto di più sul mercato?"
01 febbraio 2024 19:18
Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni
29 gennaio 2024 18:48
Faraoni: "Stasera servirà la partita perfetta. Mi adatto alle richieste di Italiano, darò sempre tutto"
28 gennaio 2024 20:31
Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”
15 gennaio 2024 12:12
Faraoni: "Contento del mio esordio e di essere alla Fiorentina. Nella ripresa abbiamo preso le misure"
14 gennaio 2024 21:00
Italiano: "Nei primi tempi non siamo all'altezza, non va bene. Faraoni acquisto di personalità"
14 gennaio 2024 20:51
Corriere Fiorentino frena: "Faraoni unico acquisto in Supercoppa, Brekalo ferma il mercato"
14 gennaio 2024 08:14
Faraoni è arrivato a Firenze, ora al Viola Park, domani visite mediche e l'annuncio ufficiale
12 gennaio 2024 20:11
Pedullà annuncia: "Faraoni alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Stasera a Firenze"
12 gennaio 2024 15:30
TMW, Faraoni ha dato priorità alla Fiorentina. Continuano i contatti, in corsa anche la Salernitana
10 gennaio 2024 14:45
Nazione: “Stretta della Fiorentina per Ngonge. Il Verona offre il pacchetto con Faraoni per 15 milioni”
09 gennaio 2024 09:32
Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"
08 gennaio 2024 19:03
Gazzetta, la Fiorentina per Ngonge-Faraoni prova a chiudere dopo la Coppa Italia. Il Verona punta a 15 milioni
08 gennaio 2024 09:22
Nazione: “Ngonge+Faraoni, la Fiorentina con 14 milioni prova il doppio colpo. Ore frenetiche sull’asse con il Verona”
07 gennaio 2024 10:10
Corriere dello Sport, Fiorentina tutto su Faraoni: può arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto”
05 gennaio 2024 08:44
Faraoni o Mazzocchi? Nazione: “La Fiorentina ha messo sul piatto Pierozzi, può essere la chiave decisiva”
29 dicembre 2023 09:33
Nazione, Fiorentina a caccia di un difensore: Faraoni la soluzione più semplice, Mazzocchi-Theate complicati
28 dicembre 2023 09:34
Corriere dello Sport, terzino destro? Fiorentina su Mazzocchi e Faraoni. Ma c’è anche il Napoli su di loro
27 dicembre 2023 09:29
Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole per la fascia destra. C’è l’idea Faraoni, più difficile Zanoli
19 dicembre 2023 09:47
Faraoni dopo sconfitta con la Fiorentina: "Non dobbiamo attaccarci agli episodi. Differenza nell'atteggiamento"
28 febbraio 2023 18:00
Qui Verona: Faraoni può partire titolare, davanti Ngonge e Lazovic punti fermi, più Gaich di Lasagna
25 febbraio 2023 19:37
Gazzetta, niente Fiorentina nel futuro di Faraoni: ha rinnovato con l'Hellas Verona fino al 2024
27 ottobre 2020 11:40
CorFio, a Milik non entusiasma l'ipotesi Fiorentina, vuole la Premier. Faraoni, il Verona non vuole cederlo
03 ottobre 2020 12:48
Di Marzio rivela: "La Fiorentina vuole Faraoni dal Verona, incontro con il procuratore per chiudere"
02 ottobre 2020 16:52
CorFio, se parte Chiesa la Fiorentina punta De Paul. Idea Faraoni per la fascia. Le alternative...
28 settembre 2020 08:59
Al 17’ l'Hellas Verona trova l'1-0 con Faraoni su pallonetto di Amrabat. Fiorentina in affanno
12 luglio 2020 19:55
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