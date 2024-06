Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Davide Faraoni è pronto a rientrare a Verona dopo il prestito di 6 mesi in viola. Il giocatore arrivato a gennaio, dopo l’infortunio di Kayodé, non è riuscito a far vedere le sue doti e lascerà la squadra dopo 7 presenze e 2 in Conference.