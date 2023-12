Nazione, Fiorentina a caccia di un difensore: Faraoni la soluzione più semplice, Mazzocchi-Theate complicati 

Due i profili italiani e due quelli esteri. Di sicuro la soluzione che porta a Faraoni, terzino destro del Verona, è la più facile da realizzare. Si può chiudere su qualsiasi formula e l’innesto del giocatore non avrebbe un peso eccessivo sulle casse viola. Già diverso il discorso per Mazzocchi della Salernitana. Alla Fiorentina è già stato fatto sapere che la concorrenza è importante e che questo ha creato un ritocco della valutazione del prezzo del cartellino. Intanto si continua a parlare di Kiwior che Italiano conosce bene dai tempi dello Spezia. Il problema – di questo che poi è un jolly difensivo e quindi utilizzabile sia in corsia, sia al centro – è che il cartellino è nelle mani dell’Arsenal. Traduzione: trattarlo non sarà un affare (20 milioni il prezzo). Cifra identica che servirà per lavorare su Theate del Rennes. Esistono, obiettivamente, margini di trattativa, ma anche su Theate (come per Mazzocchi), la concorrenza è forte. Lo scrive La Nazione.