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Notizie Theate Fiorentina

Repubblica svela: "Fiorentina vigile su Theate dopo lo stop per l'Arabia Saudita. Altro innesto?"

12 luglio 2024 09:54

Il trasferimento di Theate all'Al Ittihad è saltato definitivamente. La Fiorentina può riprovarci?

07 luglio 2024 11:49

Per Romano è sfumato un altro possibile obiettivo della Fiorentina, Theate va in Arabia

03 luglio 2024 22:37

Corriere dello Sport: "Theate può arrivare alla Fiorentina con la formula "alla Zaniolo" per meno di 17 milioni"

03 luglio 2024 08:18

Gazzetta: "Fiorentina su Theate, Pradè spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto"

03 luglio 2024 08:07

Corriere dello Sport: “Theate ha detto sì alla Fiorentina. Ora serve l’accordo con il Rennes. Per 15 milioni può partire”

03 luglio 2024 07:59

Repubblica: "Idea Audero se parte Terracciano. Per la difesa l'obiettivo principale dei viola resta Theate"

23 giugno 2024 10:29

Di Marzio: "La Fiorentina ancora su Theate per la difesa, effettuato tentativo col Rennes"

22 giugno 2024 00:15

Nazione, Fiorentina a caccia di un difensore: Faraoni la soluzione più semplice, Mazzocchi-Theate complicati 

28 dicembre 2023 09:34

Tuttosport, Il difensore è una priorità per la Fiorentina: tra Theate e Cistana spunta lo svincolato Mustafi

27 dicembre 2023 17:56

TMW, Italiano vuole centrale, terzino ed esterno. Dietro occhio a Theate e Mazzocchi. Sondato Laurienté

26 dicembre 2023 10:32

La Roma piomba su Theate e sfida la Fiorentina a gennaio. Ma il Rennes lo vende solo per grandi offerte

14 dicembre 2023 13:41

Sfida tra Fiorentina e Roma anche sul mercato. CorSport: "A Trigoria piace molto Theate"

08 dicembre 2023 14:40

Theate alla Fiorentina a gennaio? Il Rennes lo vende solo a titolo definitivo, no al prestito. La situazione

24 novembre 2023 22:43

Bucchioni: "Theate è il colpo in difesa mancato in estate. Insigne possibilità per la Fiorentina"

24 novembre 2023 14:01

Nazione: "Quarta-Betis cessione ben avviata, con l'ok di Theate via libera al suo addio"

01 settembre 2023 10:09

Nazione: “Theate è il sogno della Fiorentina ma prima bisogna cedere Quarta. Barone e Pradè al lavoro”

31 agosto 2023 09:46

Dalla Francia: “Theate vuole la Fiorentina, ha rifiutato un’offerta del Lipsia. Prestito da 2 milioni e riscatto a 19?”

31 agosto 2023 09:40

In arrivo alla Fiorentina il difensore mancino, Theate piace ma occhio alla sorpresa. Prima il Rapid

31 agosto 2023 00:22

Di Marzio: "La Fiorentina mette gli occhi su Theate per la difesa. Dipenderà dalla partenza di Quarta"

30 agosto 2023 16:45

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