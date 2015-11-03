Notizie Theate Fiorentina

Repubblica svela: "Fiorentina vigile su Theate dopo lo stop per l'Arabia Saudita. Altro innesto?"
12 luglio 2024 09:54
Il trasferimento di Theate all'Al Ittihad è saltato definitivamente. La Fiorentina può riprovarci?
07 luglio 2024 11:49
Per Romano è sfumato un altro possibile obiettivo della Fiorentina, Theate va in Arabia
03 luglio 2024 22:37
Corriere dello Sport: "Theate può arrivare alla Fiorentina con la formula "alla Zaniolo" per meno di 17 milioni"
03 luglio 2024 08:18
Gazzetta: "Fiorentina su Theate, Pradè spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto"
03 luglio 2024 08:07
Corriere dello Sport: “Theate ha detto sì alla Fiorentina. Ora serve l’accordo con il Rennes. Per 15 milioni può partire”
03 luglio 2024 07:59
Repubblica: "Idea Audero se parte Terracciano. Per la difesa l'obiettivo principale dei viola resta Theate"
23 giugno 2024 10:29
Di Marzio: "La Fiorentina ancora su Theate per la difesa, effettuato tentativo col Rennes"
22 giugno 2024 00:15
Nazione, Fiorentina a caccia di un difensore: Faraoni la soluzione più semplice, Mazzocchi-Theate complicati
28 dicembre 2023 09:34
Tuttosport, Il difensore è una priorità per la Fiorentina: tra Theate e Cistana spunta lo svincolato Mustafi
27 dicembre 2023 17:56
TMW, Italiano vuole centrale, terzino ed esterno. Dietro occhio a Theate e Mazzocchi. Sondato Laurienté
26 dicembre 2023 10:32
La Roma piomba su Theate e sfida la Fiorentina a gennaio. Ma il Rennes lo vende solo per grandi offerte
14 dicembre 2023 13:41
Sfida tra Fiorentina e Roma anche sul mercato. CorSport: "A Trigoria piace molto Theate"
08 dicembre 2023 14:40
Theate alla Fiorentina a gennaio? Il Rennes lo vende solo a titolo definitivo, no al prestito. La situazione
24 novembre 2023 22:43
Bucchioni: "Theate è il colpo in difesa mancato in estate. Insigne possibilità per la Fiorentina"
24 novembre 2023 14:01
Nazione: "Quarta-Betis cessione ben avviata, con l'ok di Theate via libera al suo addio"
01 settembre 2023 10:09
Nazione: “Theate è il sogno della Fiorentina ma prima bisogna cedere Quarta. Barone e Pradè al lavoro”
31 agosto 2023 09:46
Dalla Francia: “Theate vuole la Fiorentina, ha rifiutato un’offerta del Lipsia. Prestito da 2 milioni e riscatto a 19?”
31 agosto 2023 09:40
In arrivo alla Fiorentina il difensore mancino, Theate piace ma occhio alla sorpresa. Prima il Rapid
31 agosto 2023 00:22
Di Marzio: "La Fiorentina mette gli occhi su Theate per la difesa. Dipenderà dalla partenza di Quarta"
30 agosto 2023 16:45
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