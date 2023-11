Theate alla Fiorentina a gennaio? Il Rennes lo vende solo a titolo definitivo, no al prestito. La situazione

Arthur Theate è uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima finestra di calciomercato. Il difensore belga classe 2000, di proprietà del Rennes, fu acquistato dal club francese nell’estate 2022 per 20 milioni di euro dopo aver militato un anno in Serie A, tra le fila del Bologna. In campo per nove delle 12 gare di Ligue 1 fin qui disputate dalla società bretone, oltre che in tutte le partite di Europa League, Theate potrebbe rappresentare un’occasione per i club italiani a stagione in corso perché già conosce la Serie A ed è calciatore che – nonostante i 23 anni – ha già accumulato esperienze importanti visto che fa parte anche della nazionale belga.

Tuttavia, sembra molto difficile un suo trasferimento in Italia a gennaio. O meglio, sembra difficile che ad oggi Roma e Fiorentina – le due squadre accostate a Theate – possano chiudere questa operazione nella prossima finestra di calciomercato. Il Rennes infatti non è intenzionato a privarsene a cuor leggero e oggi non apre al prestito, condizione necessaria per un passaggio alla Roma. L’operazione potrebbe essere imbastita al massimo in prestito con obbligo di riscatto, ma non per una cifra inferiore ai 16 milioni di euro: troppi per la Fiorentina a stagione in corso. Se ne riparlerà, eventualmente, a fine campionato. Lo riporta TMW

