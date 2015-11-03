Notizie Rennes Fiorentina

Pedullà: "Oltre Fagioli alla Fiorentina piace Belahyane. Su di lui anche Lazio e Rennes, chi paga lo prende"
01 febbraio 2025 20:29
Tudor era stato accostato alla Fiorentina e al Milan. Adesso il tecnico può andare al Rennes
20 ottobre 2024 13:11
Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens
21 settembre 2024 22:34
Corriere dello Sport: “Pongracic-Fiorentina è quasi fatta! C’è il sorpasso sul Rennes, offerta pareggiata”
17 luglio 2024 09:18
Di Marzio sul giallo Pongracic: "A Rennes non hanno notizie diverse, lo aspettano domani"
16 luglio 2024 23:42
Pedullà: "Pongracic vicino alla Fiorentina. Pareggiata l'offerta di 15 milioni, il calciatore vuole Firenze"
16 luglio 2024 19:11
Il Lecce si tutela e ha già trovato il sostituto di Pongracic: trattativa avanzata per Neumann
16 luglio 2024 13:53
Di Marzio conferma: "Pongracic atteso a Rennes per le visite, ma la Fiorentina ci prova"
16 luglio 2024 00:03
Repubblica svela: "Fiorentina vigile su Theate dopo lo stop per l'Arabia Saudita. Altro innesto?"
12 luglio 2024 09:54
Gazzetta: "Fiorentina su Theate, Pradè spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto"
03 luglio 2024 08:07
Corriere dello Sport: “Theate ha detto sì alla Fiorentina. Ora serve l’accordo con il Rennes. Per 15 milioni può partire”
03 luglio 2024 07:59
Di Marzio: "La Fiorentina ancora su Theate per la difesa, effettuato tentativo col Rennes"
22 giugno 2024 00:15
Theate alla Fiorentina a gennaio? Il Rennes lo vende solo a titolo definitivo, no al prestito. La situazione
24 novembre 2023 22:43
Dalla Francia: “Theate vuole la Fiorentina, ha rifiutato un’offerta del Lipsia. Prestito da 2 milioni e riscatto a 19?”
31 agosto 2023 09:40
In arrivo alla Fiorentina il difensore mancino, Theate piace ma occhio alla sorpresa. Prima il Rapid
31 agosto 2023 00:22
Ag. Igor: "Rennes ha offerto 17 milioni in estate, ma lui vuole la Fiorentina. Aspetto chiamata per rinnovo"
03 febbraio 2023 19:38
Dalla Russia, il Torpedo Mosca vuole Kokorin della Fiorentina ma non può permettersi lo stipendio
06 luglio 2022 14:09
Sfuma Umtiti per la Fiorentina, si trasferisce al Rennes. Il Barcellona parteciperà sull'ingaggio
06 luglio 2022 13:49
TMW, Fiorentina attenta, il Rennes piomba sull'obiettivo Senesi e cerca di anticipare la concorrenza
01 luglio 2022 13:04
Tragedia nel campionato francese, si stacca e cade un faro, muore il guardiniere. La ricostruzione
21 dicembre 2020 01:11
Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV
08 giugno 2020 11:21
Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dallo Sporting Lisbona. La formula
03 settembre 2019 11:23
Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita
01 settembre 2019 20:11
TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni
13 agosto 2019 13:35
L'Équipe, nuovo nome dalla Francia per la Fiorentina. Si tratta di Mehdi Zeffane del Rennes
17 giugno 2019 20:26
Tra Tata e Sportiello rispunta Costil: no al Bordeaux per la viola?
24 marzo 2017 18:29
Bucchioni: "Ieri la Fiorentina ha raggiunto l'accordo per Costil, il portiere arriva a giugno a parametro zero"
30 settembre 2016 00:31
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