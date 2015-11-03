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Notizie Rennes Fiorentina

Pedullà: "Oltre Fagioli alla Fiorentina piace Belahyane. Su di lui anche Lazio e Rennes, chi paga lo prende"

01 febbraio 2025 20:29

Tudor era stato accostato alla Fiorentina e al Milan. Adesso il tecnico può andare al Rennes

20 ottobre 2024 13:11

Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens

21 settembre 2024 22:34

Corriere dello Sport: “Pongracic-Fiorentina è quasi fatta! C’è il sorpasso sul Rennes, offerta pareggiata”

17 luglio 2024 09:18

Di Marzio sul giallo Pongracic: "A Rennes non hanno notizie diverse, lo aspettano domani"

16 luglio 2024 23:42

Pedullà: "Pongracic vicino alla Fiorentina. Pareggiata l'offerta di 15 milioni, il calciatore vuole Firenze"

16 luglio 2024 19:11

Il Lecce si tutela e ha già trovato il sostituto di Pongracic: trattativa avanzata per Neumann

16 luglio 2024 13:53

Di Marzio conferma: "Pongracic atteso a Rennes per le visite, ma la Fiorentina ci prova"

16 luglio 2024 00:03

Repubblica svela: "Fiorentina vigile su Theate dopo lo stop per l'Arabia Saudita. Altro innesto?"

12 luglio 2024 09:54

Gazzetta: "Fiorentina su Theate, Pradè spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto"

03 luglio 2024 08:07

Corriere dello Sport: “Theate ha detto sì alla Fiorentina. Ora serve l’accordo con il Rennes. Per 15 milioni può partire”

03 luglio 2024 07:59

Di Marzio: "La Fiorentina ancora su Theate per la difesa, effettuato tentativo col Rennes"

22 giugno 2024 00:15

Theate alla Fiorentina a gennaio? Il Rennes lo vende solo a titolo definitivo, no al prestito. La situazione

24 novembre 2023 22:43

Dalla Francia: “Theate vuole la Fiorentina, ha rifiutato un’offerta del Lipsia. Prestito da 2 milioni e riscatto a 19?”

31 agosto 2023 09:40

In arrivo alla Fiorentina il difensore mancino, Theate piace ma occhio alla sorpresa. Prima il Rapid

31 agosto 2023 00:22

Ag. Igor: "Rennes ha offerto 17 milioni in estate, ma lui vuole la Fiorentina. Aspetto chiamata per rinnovo"

03 febbraio 2023 19:38

Dalla Russia, il Torpedo Mosca vuole Kokorin della Fiorentina ma non può permettersi lo stipendio

06 luglio 2022 14:09

Sfuma Umtiti per la Fiorentina, si trasferisce al Rennes. Il Barcellona parteciperà sull'ingaggio

06 luglio 2022 13:49

TMW, Fiorentina attenta, il Rennes piomba sull'obiettivo Senesi e cerca di anticipare la concorrenza

01 luglio 2022 13:04

Tragedia nel campionato francese, si stacca e cade un faro, muore il guardiniere. La ricostruzione

21 dicembre 2020 01:11

Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV

08 giugno 2020 11:21

Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dallo Sporting Lisbona. La formula

03 settembre 2019 11:23

Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita

01 settembre 2019 20:11

TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni

13 agosto 2019 13:35

L'Équipe, nuovo nome dalla Francia per la Fiorentina. Si tratta di Mehdi Zeffane del Rennes

17 giugno 2019 20:26

Tra Tata e Sportiello rispunta Costil: no al Bordeaux per la viola?

24 marzo 2017 18:29

Bucchioni: "Ieri la Fiorentina ha raggiunto l'accordo per Costil, il portiere arriva a giugno a parametro zero"

30 settembre 2016 00:31

Costil rivela: "Avevo l'accordo con la Fiorentina ma il Rennes non è riuscito a trovare il sostituto ed è saltato tutto"

13 settembre 2016 14:57

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