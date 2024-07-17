Corriere dello Sport: “Pongracic-Fiorentina è quasi fatta! C’è il sorpasso sul Rennes, offerta pareggiata”

Un ingaggio più alto per convincere Pongracic a scegliere la Fiorentina

Marin Pongracic sarà il sostituto di Nikola Milenkovic. I viola hanno individuato nel giocatore nato a Landshut (in Germania) il futuro custode della retroguardia di Raffaele Palladino, tant’è che fin dalla serata di lunedì si sono messi in testa di strappare un accordo lampo con il ragazzo inizialmente promesso sposo del Rennes per una cifra attorno ai 14 milioni di euro più 2 di bonus e un ingaggio da circa 2 milioni netti a stagione (addirittura erano già fissate per domani le visite mediche). Il piano del club toscano era quello di pareggiare l’offerta dei francesi convincendo il difensore a preferire Firenze magari anche grazie a un ingaggio più alto. Operazione quasi riuscita: il sorpasso è praticamente cosa fatta. I segnali sono più che positivi e l’accordo sullo stipendio vicinissimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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