Galliani: "Se la Fiorentina mi ha telefonato per Colpani? Preferisco non rispondere"
L'amministratore delegato del Monza ha risposto così alla domanda sui possibili contatti con Fiorentina per Colpani
L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, a margine di un evento organizzato dai brianzoli in collaborazione con Motorola, ha voluto soffermarsi sulle voci circa una possibile cessione di Andrea Colpani, accostato anche alla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:
"Telefonate per Colpani? Sì, qualche telefonata è arrivata ma non hanno trovato il consenso del Monza. La Fiorentina? Non so se si può dire o no, quindi io non lo dico”.
BUCCHIONI: “MILENKOVIC MAI STATO LEADER. L’INGAGGIO DA 3 MILIONI NON LO DO A CHI NON FA LA DIFFERENZA”
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