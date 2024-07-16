Bucchioni: "Milenkovic mai stato leader. L'ingaggio da 3 milioni non lo do a chi non fa la differenza"
Penso sia anche un'operazione di rinnovamento. Molti dei giocatori della Fiorentina che hanno passato queste finali perse sono quasi etichettati quindi io questo rinnovamento lo vedo positivo
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato in particolare sull'addio di Nikola Milenkovic. Ecco le sue parole:
"Secondo me va via MIlenkovic perchè voleva anche lui cambiare aria dopo 7 anni. E' un giocatore che non è mai entrato troppo nel cuore dei tifosi, l'anno scorso è stato criticato, e non l'ho mai visto un leader della difesa. Poi c'è anche il discorso dei 3 milioni netti che guadagna Milenkovic: secondo voi li valeva? Ognuno risponda, io dico che quell'ingaggio lo do ad un top player e non ad uno che non ti fa la differenza."
PONGRACIC SEMPRE PIU' VICINO ALLA FIORENTINA. BEFFATO IL RENNES?
https://www.labaroviola.com/pedulla-pongracic-vicino-alla-fiorentina-pareggiata-lofferta-di-15-milioni-il-calciatore-vuole-firenze/260950/