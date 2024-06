Di Marzio: “La Fiorentina ancora su Theate per la difesa, effettuato tentativo col Rennes”

La Fiorentina lavora per rinforzare la sua difesa: il club ha fatto un tentativo per Arthur Theate del Rennes in prestito con obbligo di riscatto in base alle sue presenze in campo. Sul giocatore ci sono anche alcuni club di Premier League, su tutti il Leicester. Arthur Theate, dopo l’avventura italiana con il Bologna, si è trasferito in Francia, al Rennes. Nella stagione 2023/24, il difensore classe 2000 ha disputato un totale di 40 partite tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League realizzato tre gol. Nella sua esperienza in Italia, al Bologna, Theate ha giocato 31 partite realizzando due gol: uno contro l’Inter, il 18 settembre.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

