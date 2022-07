Il Rennes vuole anticipare tutti per Marcos Senesi. Secondo quanto raccolto da TMW, il club francese in queste ore sta provando infatti a bruciare la concorrenza delle squadre italiane (su tutte, Roma e Fiorentina) e spagnole (Siviglia) per aggiudicarsi il centrale argentino in scadenza fra un anno col Feyenoord. Valutazione di mercato oltre i 10 milioni di euro.

