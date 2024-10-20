Tudor era stato accostato alla Fiorentina e al Milan. Adesso il tecnico può andare al Rennes

Igor Tudor era uno di quei allenatori che era stato accostato alla Fiorentina in caso di altri risultati negativi di Palladino

Nelle ultime ore dalla Francia arrivano notizie secondo le quali Igor Tudor è entrato nei radar del Rennes. Il tecnico ex Verona e Lazio era stato accostato alla Fiorentina ed al Milan nelle ultime settimane per via di un non brillante inizio di stagione delle due squadre. La formazione francese, nella quale il direttore sportivo è Frederic Massara, è reduce da un deludente 1-1 contro il Brest, che rende più pericolante la panchina di Julien Stephan e dunque si sono accesi i riflettori su Tudor.

Nonostante un calciomercato molto importante, la formazione bretone occupa infatti soltanto il dodicesimo posto nella classifica di Ligue 1, già staccato di 6 punti dalla zona Champions League e ha vinto appena una volta nell'ultimo mese. La sconfitta evitata solamente nel finale contro il Brest potrebbe non bastare a salvare Stephan e, secondo quanto riferisce l'Equipe, uno dei nomi presi in considerazione da Massara per un eventuale cambio è quello di Tudor. L'allenatore croato non sarebbe nuovo nel campionato francese, considerando la sua avventura nella stagione 2022/2023 alla guida del Marsiglia, che salutò dopo 48 partite e un bilancio di 27 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, centrando il terzo posto finale. Molto più deludente il percorso in Champions League, concluso nella fase a gironi con due vittorie e quattro sconfitte.

L'ultima esperienza in panchina di Igor Tudor è quella alla guida della Lazio nel campionato passato: subentrato a Maurizio Sarri il 18 marzo scorso, raccolse 5 vittorie, 3 pari e una sconfitta, ottenendo il settimo posto e la qualificazione all'Europa League. Mentre in Coppa Italia il cammino della sua squadra si concluse in semifinale contro la Juventus. In contrasto con la società biancoceleste in merito alle strategie di mercato, rassegnò le dimissioni nonostante avesse firmato un contratto fino al 2025 ed è attualmente svincolato.

LA LAZIO FURIBONDA DOPO I FURTI SUBITI DALLA JUVENTUS

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