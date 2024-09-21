Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens
Il centravanti angolano in prestito dalla Fiorentina al 96mo è il più lesto ad approfittare di un'incertezza del portiere del Rennes
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2024 22:34
Alla sua prima apparizione in Ligue 1 con il Racing Lens, l'ex attaccante della Fiorentina ha siglato con una zampata in pieno recupero su uscita incerta di Mandanda il pareggio dei suoi in casa del Rennes in un finale pazzesco (1-1).
Vlahovic un fantasma con il Napoli, tocca solo 6 palloni e Motta lo toglie all’intervallo
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