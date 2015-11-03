Notizie Lens Fiorentina

La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati
25 settembre 2025 15:44
Nzola verso l'addio: “Ho diverse possibilità, ma sono in trattativa avanzata con un club di A”
14 luglio 2025 23:45
Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo
01 luglio 2025 23:18
Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?
26 giugno 2025 22:50
Nzola, nostalgia Spezia, sosterrà le aquile ai play-off. Con la Fiorentina contratto sino al 2028
16 maggio 2025 22:15
TMW scrive: "Difficile il riscatto di Nzola nonostante le 7 reti, tornerà alla Fiorentina a fine stagione"
05 maggio 2025 11:16
Nzola esalta Italiano: "Il suo calcio mi ricorda Guardiola ed Arteta, non è una sorpresa per me"
25 aprile 2025 13:13
All.Lens: "Nzola nella squadra B? Quando si oltrepassa la linea, si devono prendere delle decisioni"
07 aprile 2025 15:00
Il Lens ha mandato Nzola a giocare nella squadra B per punizione. Il riscatto è sempre più difficile
07 aprile 2025 12:19
Duro attacco dalla Francia per Nzola: "Non è un calciatore, ha i piedi montati al contrario. Catastrofe"
01 aprile 2025 14:20
Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo
18 gennaio 2025 20:44
Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens
21 settembre 2024 22:34
Ufficiale, Nzola è un nuovo giocatore del Lens in prestito con diritto di riscatto
09 agosto 2024 19:22
Nazione: "Nzola ha già svolto le visite con il Lens. La Fiorentina incassa 10 milioni"
09 agosto 2024 11:33
TMW: "Nzola verso il Lens. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni"
07 agosto 2024 16:05
TMW: "Lens in pole per Nzola. Pradè l'aveva proposto al Genoa ma Gilardino non è convinto"
07 agosto 2024 10:39
Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"
07 agosto 2024 00:02
Una grande notizia per il Ranking, il Siviglia eliminato da tutte le competizioni, è ultimo nel girone
12 dicembre 2023 21:16
La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa
22 novembre 2022 16:21
"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"
14 febbraio 2022 12:43
Dalla Francia, sfuma Fofana per la Fiorentina. Sarà un nuovo calciatore del Lens. All'Udinese...
16 agosto 2020 10:56
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