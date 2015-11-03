Notizie Lens Fiorentina

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La Fiorentina ritrova Nzola: una storia che non ha mai portato i risultati sperati

25 settembre 2025 15:44

Nzola verso l'addio: “Ho diverse possibilità, ma sono in trattativa avanzata con un club di A”

14 luglio 2025 23:45

Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo

01 luglio 2025 23:18

Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?

26 giugno 2025 22:50

Nzola, nostalgia Spezia, sosterrà le aquile ai play-off. Con la Fiorentina contratto sino al 2028

16 maggio 2025 22:15

TMW scrive: "Difficile il riscatto di Nzola nonostante le 7 reti, tornerà alla Fiorentina a fine stagione"

05 maggio 2025 11:16

Nzola esalta Italiano: "Il suo calcio mi ricorda Guardiola ed Arteta, non è una sorpresa per me"

25 aprile 2025 13:13

All.Lens: "Nzola nella squadra B? Quando si oltrepassa la linea, si devono prendere delle decisioni"

07 aprile 2025 15:00

Il Lens ha mandato Nzola a giocare nella squadra B per punizione. Il riscatto è sempre più difficile

07 aprile 2025 12:19

Duro attacco dalla Francia per Nzola: "Non è un calciatore, ha i piedi montati al contrario. Catastrofe"

01 aprile 2025 14:20

Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo

18 gennaio 2025 20:44

Nzola all'esordio in Ligue 1 entra e segna il gol decisivo per il pareggio del Lens

21 settembre 2024 22:34

Ufficiale, Nzola è un nuovo giocatore del Lens in prestito con diritto di riscatto

09 agosto 2024 19:22

Nazione: "Nzola ha già svolto le visite con il Lens. La Fiorentina incassa 10 milioni"

09 agosto 2024 11:33

TMW: "Nzola verso il Lens. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni"

07 agosto 2024 16:05

TMW: "Lens in pole per Nzola. Pradè l'aveva proposto al Genoa ma Gilardino non è convinto"

07 agosto 2024 10:39

Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"

07 agosto 2024 00:02

Una grande notizia per il Ranking, il Siviglia eliminato da tutte le competizioni, è ultimo nel girone

12 dicembre 2023 21:16

La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa

22 novembre 2022 16:21

"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"

14 febbraio 2022 12:43

Dalla Francia, sfuma Fofana per la Fiorentina. Sarà un nuovo calciatore del Lens. All'Udinese...

16 agosto 2020 10:56

CorSport, Fofana al Lens? No, non è arrivata nessuna offerta all'Udinese. La posizione della Fiorentina

15 agosto 2020 13:31

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