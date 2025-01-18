Nzola segna al PSG e realizza il suo 5° gol stagionale. Potrebbe convincere il Lens a riscattarlo

Nzola realizza il gol del momentaneo vantaggio del Lens nel match contro il Paris Saint-Germain

Mbala Nzola far parlare di sé in Ligue 1, finendo sul tabellino dei marcatori nel match contro il Paris Saint-Germain. L'attaccante angolano, ex Fiorentina, è stato protagonista con un gol che ha portato momentaneamente in vantaggio il Lens. Tuttavia, la squadra si è fatta rimontare, perdendo l'occasione di conquistare i 3 punti.

Nzola, con 5 gol in 13 partite, è attualmente il miglior marcatore della squadra, dimostrando di essere più incisivo rispetto alla sua parentesi a Firenze. Le sue prestazioni stanno convincendo e, se dovesse mantenere questa continuità, il club francese potrebbe decidere di riscattarlo. La cifra per il riscatto è fissata a 10 milioni di euro, con la Fiorentina che potrebbe far cassa dopo il prestito.

Il Milan perde contro la Juventus e resta dietro la Fiorentina. Bianconeri a + 5 dai viola con 2 gare in più

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