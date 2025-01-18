Il Milan perde contro la Juventus e resta dietro la Fiorentina. Bianconeri a + 5 dai viola con 2 gare in più

La Juventus perde in casa del Milan, il racconto della partita e gli effetti di questa gara sulla classifica per la Fiorentina

La Juventus si vendica della Supercoppa e si prende 3 punti pesantissimi nella corsa Champions, lasciando i rossoneri a -6. Stavolta non c'è nessuna reazione del Diavolo, anzi. Dopo un buon primo tempo la squadra di Sergio Conceiçao sembra non rientrare dagli spogliatoi, facendosi aggredire dai bianconeri che si mostrano più intensi e affamati. Bastano due minuti alla squadra di Thiago Motta per annientare il Diavolo, il resto è accademia.

E pensare che nel primo tempo l'approccio rossonero non era stato male. Pur lasciando il possesso palla alla Juventus, di fatto aveva avuto le occasioni migliori pur dovendo fare a meno di elementi come Morata e Pulisic. Assenze pesanti, perché Leao è intermittente nel primo tempo e nullo nella ripresa, Abraham assolutamente nullo. Juventus che senza un centravanti di ruolo ha fatto del gioco corale la sua arma. Si fa apprezzare Mbangula, che vede in Emerson Royal l'anello debole della catena difensiva e lo punta spesso e volentieri.

E infatti è il belga che nella ripresa apre la partita, puntando il brasiliano, provando la conclusione e trovando la deviazione decisiva del numero 22 che spiazza un incolpevole Maignan: 1-0 al 61'. Due minuti dopo è la volta di Weah, entrato nell'intervallo al posto di Yildiz. Thuram recupera palla e serve lo statunitense che si sbarazza di Tomori e batte il portiere: 2-0 al 63'. Un gol speciale per Weah che non era ancora nato quando papà George segnava al "Delle Alpi" due reti, ma in favore del Milan e contro la Juventus in una partita che spediva i rossoneri verso il titolo.

Successo netto e meritato della Juventus, che non riusciva a battere il Milan a Torino dal 2019. Sergio Conceiçao conosce la prima sconfitta da allenatore del Milan contro la squadra con la quale aveva centrato la prima vittoria. I problemi sono evidenti e la zona Champions sempre più distanti. Serve accelerare sul mercato: arriverà Walker e a giudicare dai problemi a destra potrebbe essere la scelta giusta. Ma non basta, perché davanti si sono visti problemi enormi. Lo scrive TMW

LE PAROLE DI PALLADINO SULL'ADDIO DI QUARTA E SU BIRAGHI

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