Palladino: "Biraghi è ancora con noi e Quarta è andato via da poco, non è cambiato nulla nel gruppo"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ieri in conferenza stampa ha toccato il tema delle dinamiche cambiate nello spogliatoio dopo le esclusione l'addio di due capitani come Biraghi e Marti...

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ieri in conferenza stampa ha toccato il tema delle dinamiche cambiate nello spogliatoio dopo le esclusione l'addio di due capitani come Biraghi e Martinez Quarta, questa la sua risposta alla nostra domanda:

"Nello spogliatoio non è cambiato nulla, Biraghi è ancora con noi, si allena e non l'abbiamo perso fino a quando non verrà ceduto e vediamo cosa accadrà, Quarta è andato via ma è stato con noi fino a due settimane fa. Gli equilibri dello spogliatoio non sono cambiati, altrimenti non avremmo fatto 8 vittorie di fila vi accorgerete della forza di questo gruppo. Questo è solo un momento fisiologico in cui passano tutte le squadre, vi accorgerete della forza di questo gruppo perchè abbiamo avuto un grande confronto dopo Monza, questo è un gruppo forte. I ragazzi hanno subito lo stare cosi in alto, quasi l'obbligo di vincere le partite, pensare partita dopo partita, dobbiamo essere competitivi con tutte le squadre. Abbiamo studiato il Torino."

SCAMBIO KOUAME-SANABRIA

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