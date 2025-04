Durissimo attacco dalla Francia per M’Bala Nzola. Il giornalista francese di RMC, Daniel Riolo, all’attaccante che la Fiorentina ha prestato al Lens: “Non è un giocatore di calcio, ma solo uno abile a muoversi. Ha i piedi montati al contrario, la situazione sta diventando catastrofica, l’ho detto spesso. È troppo doloroso vederlo maltrattare così un pallone. Non fa un controllo, non fa un passaggio. Lui è molto generoso, corre, ma è troppo limitato tecnicamente”.