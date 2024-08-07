TMW: "Nzola verso il Lens. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni"

Dopo una sola stagione in viola, M'Bala Nzola si prepara per una nuova esperienza in Francia. L'angolano vicinissimo al Lens

L'esperienza di M'Bala Nzola a Firenze sembra sia agli sgoccioli dopo una sola stagione, questa non troppo positiva dal punto di vista delle performance. Secondo quanto riporta TMW, la Fiorentina ha praticamente chiuso per il passaggio dell'ex Spezia al Lens, squadra di Ligue 1. C'è l'accordo: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, cifra alla quale potrebbe aggiungersi anche 1 milione di euro di bonus.

Da Genova: “Gudmundsson alla Fiorentina per 25 milioni, c’è l’accordo. Manca solo la firma”

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