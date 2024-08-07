Da Genova: "Gudmundsson alla Fiorentina per 25 milioni, c'è l'accordo. Manca solo la firma"

Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina. La notte scorsa è stato raggiunto l'accordo tra le due società, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo...

Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina. La notte scorsa è stato raggiunto l'accordo tra le due società, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo in presenza di date condizioni. Al Genoa andranno 25 milioni, suddivisi in 18 al trasferimento e 7 allo scattare dell'obbligo di riscatto. Il giocatore aveva trovato da tempo l'intesa con il club viola, che gli offre un ingaggio netto doppio rispetto a quello percepito al Genoa. Nel giro di 24, massimo 48 ore la firma ufficiale. A scriverlo è Telenord.

NICO GONZALEZ HA BLOCCATO I TIFOSI

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