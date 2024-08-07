Nico Gonzalez ha bloccato i commenti dei tifosi su Instagram. La sua cessione è vicina

Nico Gonzalez ormai è vicino a lasciare la Fiorentina, il giocatore viola ha tolto la possibilità di commentare i suoi post sui social

Nico Gonzalez è sempre più vicino alla cessione. Il giocatore argentino della Fiorentina sembra davvero ad un passo dall'addio ai colori viola con la Juventus in grande pole per ingaggiarlo (ma c'è anche l'Atalanta). Ieri la nostra notizia della telefonata tra Palladino e il calciatore, una chiamata in cui Nico Gonzalez ha avvisato il nuovo tecnico della sua volontà di lasciare Firenze. Nelle ultime ore i suoi profili social sono stati presi d'assalto e il numero 10 ha bloccato la possibilità di commentare i suoi post con il fine di evitare i commenti dei tifosi della Fiorentina arrabbiati per la sua decisione di lasciare i colori viola per approdare (molto probabilmente) alla Juventus. L'ennesima prova che siamo davvero vicini al suo addio, dopo 3 anni, alla Fiorentina.

IN GIORNATA LA DECISIONE DEFINITIVA DELLA FIORENTINA SU TESSMANN

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