Nzola esalta Italiano: “Il suo calcio mi ricorda Guardiola ed Arteta, non è una sorpresa per me”

A L’Equipe, ha parlato l’attaccante angolano Mbala Nzola, ora in prestito al Lens in Francia ma ancora di proprietà viola e ha commentato le prestazioni del Bologna del suo ex tecnico alla Fiorentina Vincenzo Italiano che lo ha allenato anche allo Spezia: “Italiano è bravissimo, offre un calcio unico che non adatta all’avversario, ma che conserva sempre a prescindere di chi ha davanti. Non è una sorpresa per me perché lo conosco bene e so che è un grande allenatore che ti porta al massimo, vuoi fare il top sia per lui che per te, ti sa stimolare come pochi. Il suo calcio mi ricorda quello di Guardiola oppure di Arteta perché vuole sempre la palla e la sa gestire molto bene, è moderno e non ha paura di nessuno. La sua proposta si basa sulla ricerca del gol costantemente con un portiere capace di giocare con i piedi e sempre presente nel centro dell’azione.”

Su Italiano: “Mi sono scontrato con lui ed è successo spesso perché lui ti dice le cose in modo spontaneo ed è molto diretto, però ti fa capire dove sbagli e una volta superato lo scontro, capisci che lo ha fatto per il tuo bene e per quello del gruppo squadra.”