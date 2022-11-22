La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa

Difensore centrale argentino classe 1999, quest'estate su di lui si era mossa anche l'Inter in vista della possibile partenza di Skriniar

Nonostante la sosta per i mondiali di Qatar 2022, la dirigenza della Fiorentina sta lavorando per farsi trovare pronta alla ripresa, e per farlo i viola sarebbero pronti anche ad investire sul mercato. E tra i ruoli da migliorare c’è senza ombra di dubbio quello difensivo: con la partenza last minute di Nastasic la scorsa estate, al momento Vincenzo Italiano può contare soltanto su 3 difensori centrali di ruolo (Milenkovic, Igor e Martinez Quarta) a cui si aggiunge Ranieri.

La Fiorentina sarebbe tornata prepotentemente su Facundo Medina, centrale difensivo argentino classe '99 di proprietà del Lens che già qualche mese fa era stato accostato alla Fiorentina: quest’estate doveva essere lui il sostituto del partente Milenkovic, ma dopo il rinnovo del serbo poi di lui non se n’è più parlato. Nelle ultime settimane però qualcosa sembra essere cambiato, tanto che adesso sembra essere lui il numero uno nella lista dei desideri del club gigliato.

Prima della sosta il direttore tecnico Nicolas Burdisso è stato visto più di una volta allo stadio del Lens per osservare dal vivo le prove di Medina, che sul mercato ha una valutazione di quasi 20 milioni di euro. Il dirigente gigliato, secondo alcune fonti, avrebbe anche già avuto i primi contatti con il direttore sportivo dei francesi, che avrebbe ribadito la valutazione del cartellino del giocatore. La cifra è molto alta ma la Fiorentina ha intenzione fare investimenti per migliorare la difesa, e per questo non è da escludere che nelle prossime settimane i viola possano fare la prima offerta ai francesi. Lo riporta calciomercato.com

BARAK NON HA PORTATO BENISSIMO ALL'ARGENTINA...

https://www.labaroviola.com/barak-profetico-argentina-vince-e-scrive-nico-e-quarta-con-voi-sarebbe-stata-piu-forte-poi-la-debacle/193391/