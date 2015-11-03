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Notizie Medina Fiorentina

De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"

17 dicembre 2024 22:42

Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina

06 settembre 2024 18:47

Vicepresidente Boca spegne le voci: "Medina? Siamo contenti di lui, per adesso resterà qui"

27 agosto 2024 10:33

Dall'Argentina, Medina vuole andare via. La Fiorentina offre 15 milioni, il Boca fermo ai 20 della clausola"

26 agosto 2024 18:08

Nazione: “Medina vuole la Fiorentina, il Boca ha rifiutato la prima offerta da 14 milioni”

25 agosto 2024 09:26

ESPN rivela: "La Fiorentina ha offerto 14 milioni al Boca Juniros per Medina, anche il Fenerbahce sull'argentino"

24 agosto 2024 10:36

TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors"

17 luglio 2024 10:34

Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: "Non ho parlato con nessuno"

16 agosto 2023 10:58

Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni"

15 agosto 2023 11:43

TMW, Fiorentina vuole bloccare Medina per l'estate: offerti 6 milioni più bonus al Boca Juniors

27 gennaio 2023 17:42

La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa

22 novembre 2022 16:21

Stadio, se parte Milenkovic la Fiorentina punta su Le Normand della Sociedad oppure Medina del Lens

30 marzo 2022 13:09

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