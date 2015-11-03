Notizie Medina Fiorentina

De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"
17 dicembre 2024 22:42
Medina va al Fenerbahce a gennaio per 15 milioni. Dall'Argentina parlavano di offerta della Fiorentina
06 settembre 2024 18:47
Vicepresidente Boca spegne le voci: "Medina? Siamo contenti di lui, per adesso resterà qui"
27 agosto 2024 10:33
Dall'Argentina, Medina vuole andare via. La Fiorentina offre 15 milioni, il Boca fermo ai 20 della clausola"
26 agosto 2024 18:08
Nazione: “Medina vuole la Fiorentina, il Boca ha rifiutato la prima offerta da 14 milioni”
25 agosto 2024 09:26
ESPN rivela: "La Fiorentina ha offerto 14 milioni al Boca Juniros per Medina, anche il Fenerbahce sull'argentino"
24 agosto 2024 10:36
TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors"
17 luglio 2024 10:34
Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: "Non ho parlato con nessuno"
16 agosto 2023 10:58
Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni"
15 agosto 2023 11:43
TMW, Fiorentina vuole bloccare Medina per l'estate: offerti 6 milioni più bonus al Boca Juniors
27 gennaio 2023 17:42
La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa
22 novembre 2022 16:21
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