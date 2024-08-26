Dall'Argentina, Medina vuole andare via. La Fiorentina offre 15 milioni, il Boca fermo ai 20 della clausola"

Come riportato dal giornalista argentino di Tyc Sport, Leandro Aguilera, il centrocampista del Boca Juniors Cristian Medina ha chiesto la cessione. Ad avvalorare la tesi è circolato in queste ore un v...

Come riportato dal giornalista argentino di Tyc Sport, Leandro Aguilera, il centrocampista del Boca Juniors Cristian Medina ha chiesto la cessione. Ad avvalorare la tesi è circolato in queste ore un video in cui Medina parla con un compagno affermando: "Se non vado via ora, non andrò via di nuovo. Voglio firmare un un contratto di lunga durata". La Fiorentina sarebbe realmente interessata all'argentino, tanto da aver offerto una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma il Boca Juniors rimane fermo alla richiesta di 20 milioni che corrisponde alla cifra della clausola del calciatore.

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