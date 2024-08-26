Da Milano: "Fiorentina e Milan trattano per Adli in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni"

Classe 2000, 24 anni, Adli è un centrocampista francese del Milan con grande talento e tecnica. Ha giocato spesso titolare con Pioli

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2024 16:46

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