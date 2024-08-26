Da Milano: "Fiorentina e Milan trattano per Adli in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni"
Classe 2000, 24 anni, Adli è un centrocampista francese del Milan con grande talento e tecnica. Ha giocato spesso titolare con Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 16:46
Secondo quanto appreso da Milan News, c'è un forte interessamento della Fiorentina per Yacine Adli del Milan. I due club, infatti, sono al lavoro per trovare la quadra sulla base del prestito con obbligo di riscatto sui 13-15 milioni di euro.
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