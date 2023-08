Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: “Non ho parlato con nessuno”

Nella giornata di ieri, il canale TyC Sport, principale media argentino, ha raccontato di come Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, abbia chiesto informazioni al Boca Juniors per il trasferimento di Medina, centrocampista classe 2002 che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Lo stesso Medina, ai microfoni di DS Sport ha dichiarato: “Non ho parlato con nessuno della Fiorentina, sono concentrato su quanto devo fare al Boca”

