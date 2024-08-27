Vicepresidente Boca spegne le voci: "Medina? Siamo contenti di lui, per adesso resterà qui"
Il vicepresidente del Boca allontana Medina dalla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 10:33
Il vicepresidente del Boca Juniors Raul Cascini ha parlato a TNT Sports a proposito di Medina: "Abbiamo tante offerte per tanti giocatori della nostra squadra. Siamo molto contenti di lui, gli vogliamo molto bene, è molto importante per la squadra, per adesso resterà qui”.
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