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Vicepresidente Boca spegne le voci: "Medina? Siamo contenti di lui, per adesso resterà qui"

Il vicepresidente del Boca allontana Medina dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 10:33
Vicepresidente Boca spegne le voci: "Medina? Siamo contenti di lui, per adesso resterà qui" -
Rassegna Stampa
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Il vicepresidente del Boca Juniors Raul Cascini ha parlato a TNT Sports a proposito di Medina: "Abbiamo tante offerte per tanti giocatori della nostra squadra. Siamo molto contenti di lui, gli vogliamo molto bene, è molto importante per la squadra, per adesso resterà qui”.

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