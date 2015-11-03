Notizie Boca Fiorentina

Valentini: “Mai avrei voluto lasciare così il club di cui sono tifoso. Il Boca sarà sempre la mia seconda casa”
28 dicembre 2024 09:11
Valentini, gamba e testa alta, letale in attacco: ecco chi è l’ultimo colpo argentino della Fiorentina
27 dicembre 2024 10:12
Dall’Argentina: il Boca per Valentini ha rifiutato un’offerta da 2,7 milioni per portarlo a Firenze subito
05 settembre 2024 09:09
Vicepresidente Boca spegne le voci: "Medina? Siamo contenti di lui, per adesso resterà qui"
27 agosto 2024 10:33
Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"
18 agosto 2024 19:00
Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”
23 luglio 2024 08:36
Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso
14 luglio 2024 17:15
Nazione: “Valentini spinge per andare subito alla Fiorentina ma il Boca chiede un alto indennizzo”
13 luglio 2024 09:28
Di Marzio: "Valentini alla Fiorentina, è tutto fatto, il giocatore ha firmato il contratto con i viola per 4 anni"
12 luglio 2024 13:15
Nazione: “Valentini vuole arrivare subito alla Fiorentina, nodo contratto. I viola dovrebbero pagare 2 milioni di indennizzo”
12 luglio 2024 09:26
Tuttosport: “Valentini subito a Firenze? Si può ma la Fiorentina non pagherà i 5 milioni al Boca forte dell’accordo”
12 luglio 2024 09:22
Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Valentini, con il Boca si può chiudere a 5 milioni. Nessun accordo per Vranckx”
19 giugno 2024 08:34
Gazzetta: “Idea Fernandez per la Fiorentina. Ha una clausola da 20 milioni ma conterà la sua volontà"
29 marzo 2024 08:18
De Rossi riconquista la nazionale, Mancini sta pensando di convocare il centrocampista adesso al Boca
25 settembre 2019 14:30
De Rossi ha rifiutato il Milan. La Fiorentina è sempre piu vicina? L'alternativa è il Boca
28 giugno 2019 11:11
Minacce choc a Zarate, la moglie: "Uccideranno noi e i nostri figli". L'ex viola in lacrime
05 luglio 2018 14:52
Dall'Argentina: il Boca Juniors apre al prestito di Peruzzi e la Fiorentina resta alla finestra
14 dicembre 2017 18:38
Dal Cile: Mati Fernandez rifiuta il Boca Juniors, anche se la Fiorentina l'ha messo sul mercato
11 agosto 2017 15:23
TI HO AMATO FIN DA SUBITO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
01 febbraio 2017 13:18
Riquelme: "Giocherò 6 mesi gratis per la Chapecoense"
01 dicembre 2016 11:15
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