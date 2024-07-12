Nazione: “Valentini vuole arrivare subito alla Fiorentina, nodo contratto. I viola dovrebbero pagare 2 milioni di indennizzo”
Dall'1 gennaio l'argentino sarà svincolato ma vuole arrivare subito alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2024 09:26
Valentini ad oggi sarebbe con Beltran nella Selezione olimpica. Ha un contratto in scadenza il 31 dicembre e dal 1 gennaio arriverebbe a Firenze da svincolato, ma il ragazzo non vuole aspettare e preme per arrivare subito in viola. L'esborso per far sì che saluti il Boca è un indennizzo di un paio di milioni, con un contratto già pronto fino al 2029. Lo scrive La Nazione.
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