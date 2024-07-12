Nazione: “Valentini vuole arrivare subito alla Fiorentina, nodo contratto. I viola dovrebbero pagare 2 milioni di indennizzo”

Dall'1 gennaio l'argentino sarà svincolato ma vuole arrivare subito alla Fiorentina

Valentini ad oggi sarebbe con Beltran nella Selezione olimpica. Ha un contratto in scadenza il 31 dicembre e dal 1 gennaio arriverebbe a Firenze da svincolato, ma il ragazzo non vuole aspettare e preme per arrivare subito in viola. L'esborso per far sì che saluti il Boca è un indennizzo di un paio di milioni, con un contratto già pronto fino al 2029. Lo scrive La Nazione.

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